Институт культуры передумал переходить на дистанционное обучение

За исключением БГСХА все вузы работают в обычном режиме



Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры провело планерное совещание и решило отказаться от перехода на дистанционное обучение. Причина - благополучная обстановка по короновирусу в Бурятии.

- Занятия будут проходить в прежнем режиме, - сообщили в вузе.



Напомним, ранее ВСГИК



Таким образом, на сегодняшний день из всех вузов Улан-Удэ на дистанционное обучение перешла только БГСХА. Приказ об этом 16 марта подписал ректор Галсан Дареев.



Фото: «Номер один» - Занятия будут проходить в прежнем режиме, - сообщили в вузе.Напомним, ранее ВСГИК планировал распустить студентов сегодня после обеда.Таким образом, на сегодняшний день из всех вузов Улан-Удэ на дистанционное обучение перешла только БГСХА. Приказ об этом 16 марта подписал ректор Галсан Дареев.Фото: «Номер один»