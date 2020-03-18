Институт культуры передумал переходить на дистанционное обучение

Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры провело планерное совещание и решило отказаться от перехода на дистанционное обучение. Причина - благополучная обстановка по короновирусу в Бурятии.
- Занятия будут проходить в прежнем режиме, - сообщили в вузе.
Напомним, ранее ВСГИК планировал распустить студентов
сегодня после обеда.
Таким образом, на сегодняшний день из всех вузов Улан-Удэ на дистанционное обучение перешла только БГСХА. Приказ об этом 16 марта подписал ректор Галсан Дареев.
Фото: «Номер один»
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