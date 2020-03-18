Бурятия в лидерах ДФО по «Дальневосточной ипотеке»

За три месяца в республике принято более 2 тыс заявок, почти 67% из них одобрено



Бурятия входит в число лидеров среди регионов ДФО по количеству заявок на получение «Дальневосточной ипотеки» и заключенных кредитных договоров, констатировали участники совместного совещания минвостокразвитие России совместно и минстроя Бурятии, сообщили в республиканском министерстве.



За три месяца действия программы в Бурятии принято более 2 тыс заявок, почти 67% из них одобрено (принято заявок – 2241, одобрено – 1317). В общей сложности выдано 703 ипотечных кредита.



Сейчас в республике расширился список банков, которые принимают заявки и выдают кредиты по программам «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». На сегодня их 10: Сбербанк», Азиатско-Тихоокеанский банк, ВТБ, «ДОМ РФ» (агент – АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»), Газпромбанк, Дальневосточный банк, «Совкомбанк», банк «Открытие», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк».



Напомним, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» ипотечный кредит представляется по 2 % годовых. Участники программы – молодые семьи в возрасте до 35 лет и получатели «дальневосточного гектара» без ограничения по возрасту.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

