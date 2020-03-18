В Улан-Удэ появится новый детский сад на Мясокомбинате

Его проект разработают уже в этом году





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки микрорайона Мясокомбинат. Теперь там появится возможность строительства нового детского сада.

Разработка проектной документации на строительство детского сада на 100 мест на ул. Гармаева начнется уже в этом году. На эти цели из республиканского и местного бюджета выделено 3 млн рублей, сообщили в Комитете по строительству.



- Благодаря установлению границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства по ул. Гармаева, можно проектировать и строить объекты дошкольного и общего, среднего образования, - сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии