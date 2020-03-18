В Бурятии школьные каникулы продлятся до 12 апреля

Такое распоряжение поступило из Москвы





Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

Глава ведомства уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения, сообщают РИА «Новости».





Однако после недели полноценных каникул, которые продлятся с 23 по 31 марта, дети перейдут на дистанционное обучение. Оно начнется 1 апреля, уточнили в Минобразе Бурятии.



- Сегодня состоялось совместное совещание с Минпросвещения России и Рособрнадзором, где было озвучено данное решение. В этот период будет усилено дистанционное обучение. У нас на сегодня имеется положительный опыт использования отдельных образовательных ресурсов, которые послужат помощниками учителям для выстраивания образовательного процесса, - отметила начальник отдела дошкольного и общего образования Минобрнауки Бурятии Татьяна Елистратова.



Среди рекомендованных образовательных порталов: «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», «SkyEng», «Учи.ру» и другие.



Кроме этого, досрочный период ЕГЭ переносится на основной этап сдачи в июне. Ранее досрочный период должен был начаться 20 марта и продлиться до 13 апреля.



Напомним, по состоянию на 18 марта в России зарегистрировано в общей сложности 114 больных новым типом коронавируса, пять из них вылечились.Фото: «Номер один»