Православных призвали к усиленной молитве о преодолении коронавируса

Священный Синод Русской православной церкви считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу официально признана тяжелой.
Как говорится в заявлении синода, размещенном на сайте Бурятской митрополии, синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой. В том числе это касается более широкого применения санитарных растворов для дезинфекции кивотов* икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки. В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры, говорится в заявлении.
«Благословенными перед Господом являются труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни», - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что Священный Синод с обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавирусной инфекции и ее последствия для миллионов людей, многие из которых оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали на себе социально-экономические последствия этого явления. В документе выражаются соболезнования родным и близким жертв этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других государствах.
«Во времена эпидемий Русская православная церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», - говорится в заявлении.
Священный Синод призывал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.
Как сообщал «Номер один»
, Буддийская традиционная Сангха России с 18 марта ввела меры повышенной безопасности во всех дацанах-монастырях в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в мире. Также в ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса. В частности, молебен «Табан Харюулга». В переводе с бурятского языка «Табан Харюулга» означает «Пять сутр отбрасывания» или «Пять сутр устранения негативных причин»
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*Киот, кивот, киоть
(от греч. κῑβωτός — ящик, ковчег) — особый украшенный шкафчик (часто створчатый) или застекленная полка для икон.
Фото:patriarchia.ru
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