В Бурятии началось строительство дороги к Щучьему озеру

Последние 14 км до популярного места отдыха приведут в порядок за 550 млн рублей





В Бурятии началась работа по реконструкции автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» в Селенгинском районе, сообщили в минтрансе республики.



В настоящее время ведется межевание земель, разработка проекта освоения лесов, техническое обследование лесного участка. Подрядчик расчищает полосы отвода и занимается планировкой на участках дороги. Ведется заготовка инертных материалов.



Реконструкция проводится в рамках госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы «Туризм» и государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Срок реализации проекта - 2021 год.



Озеро Щучье является популярным местом отдыха у жителей республики, прежде всего улан-удэнцев. Около озера расположены несколько баз отдыха. От Улан-Удэ основной участок пути к озеру идет по федеральной трассе, которая находится в достаточно неплохом состоянии. Однако последние 14 км до «Щучки» после отворота с федеральной дороги можно назвать лишь направлением.



Напомним, стоимость реконструкции автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» 0-14 км составляет 551 млн рублей. Заказчиком работ выступает Управление по строительству Селенгинского района. Щучье озеро должно войти в туркластер «На Великом чайном пути».







Фото: администрация Селенгинского района В Бурятии началась работа по реконструкции автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» в Селенгинском районе, сообщили в минтрансе республики.В настоящее время ведется межевание земель, разработка проекта освоения лесов, техническое обследование лесного участка. Подрядчик расчищает полосы отвода и занимается планировкой на участках дороги. Ведется заготовка инертных материалов.Реконструкция проводится в рамках госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы «Туризм» и государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Срок реализации проекта - 2021 год.Озеро Щучье является популярным местом отдыха у жителей республики, прежде всего улан-удэнцев. Около озера расположены несколько баз отдыха. От Улан-Удэ основной участок пути к озеру идет по федеральной трассе, которая находится в достаточно неплохом состоянии. Однако последние 14 км до «Щучки» после отворота с федеральной дороги можно назвать лишь направлением.Напомним, стоимость реконструкции автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» 0-14 км составляет 551 млн рублей. Заказчиком работ выступает Управление по строительству Селенгинского района. Щучье озеро должно войти в туркластер «На Великом чайном пути». Как сообщал «Номер один» , строительство дороги началось с проблем. Первый аукцион на реконструкцию этой дороги выиграла единственная заявка от ООО «ТюменьСтройПроект». Эту компанию и признали победителем. Между тем, прокурорская проверка показала, что заявка и представленные компанией документы для участия в аукционе не соответствуют требованиям аукционной документации. Второй аукцион выиграло ООО «АвтоДом» депутата Народного Хурала Бурятии от «Единой России» Сергея Пашинского.Фото: администрация Селенгинского района