В Бурятии пенсионерка подозревается в убийстве 43-летнего сына

Она утверждает, что сделала это в состоянии аффекта, не выдержав оскорблений



В Бурятии 63-летняя жительница села Сосново-Озерское убила 43-летнего сына. Его тело с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружено 17 марта около полуночи в одном из домов.



Пожилая мать покойного мужчины, остававшаяся на месте происшествия, заявила, что совершила убийство сына в состоянии аффекта, вызванного издевательством и оскорблениями с его стороны. Из показаний женщины следует, что сын начал злоупотреблять спиртными напитками с 16 лет. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным, постоянно бил и оскорблял мать. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 16 марта вечером мать и сын, проживавшие вдвоем в селе Сосново-Озерское, вместе дома употребляли спиртные напитки. Около полуночи после застолья пьяный мужчина опрокинул и повредил телевизор, после чего начал срывать злость на матери, оскорбляя ее нецензурной бранью. Не выдержав унижений, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь сына. После чего, опомнившись, позвала соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей потерпевший скончался на месте происшествия.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Для проверки версии пенсионерки о том, что преступление совершено ею в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения сына, будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная объективная правовая оценка деянию женщины будет дана на основании заключения комиссии экспертов и всех собранных по уголовному делу доказательств.



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