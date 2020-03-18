Долги по зарплате в Бурятии превышают 28 млн рублей

Большая часть задолженности приходится на отрасли транспорта и строительства



Задолженность по заработной плате в Бурятии на 1 марта по организациям, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, превысила 28 млн руб, что на 188 тыс руб или на 0,7 % меньше, чем месяц назад, сообщает Бурятстат.



В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 11,2 % приходилось на добычу полезных ископаемых, 37,4 % – на транспорт, 51,4 % – на строительство.



Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2018 году и ранее составила 27,5 млн руб или 97,5 % от общего объема задолженности.



Не изменились размеры просроченной задолженности в ООО «Золото Чины», ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии», ООО «Транспортно-строительная компания».



Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 марта составила 707 человек. Из них в организациях строительства – 491 человек, транспорта – 133 и добычи полезных ископаемых – 83 человека.



Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 39,7 тыс руб. Из них в организациях транспорта – 78,9 тыс, добычи полезных ископаемых – 38 тыс, строительства – 29,3 тыс рублей.



Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.



Фото: «Номер один»



