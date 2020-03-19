К прокурору Бурятии пришли сироты и пенсионер

Галина Ковалева провела прием граждан







13 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный прием граждан.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, заявители обращались с вопросами о предоставлении социального жилья, начислении платы за коммунальные услуги, благоустройстве территории, ненадлежащем содержании автомобильных дорог и бездействии следственных органов.К примеру, житель поселка Светлый в Улан-Удэ сообщил об отключении его дома от электроснабжения. Пенсионер полагает, что ему ошибочно начислена плата за электроэнергию в размере 15 тыс. рублей.Двое граждан из числа сирот обратились с просьбой оказать помощь в предоставлении жилья.«Всего поступило шесть обращений, по каждому прокурором республики даны поручения о проведении проверок», рассказали в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»