19.03.2020
В Бурятии компания ЖКХ экономила на жильцах

В Бурятии компания ЖКХ экономила на жильцах

Горячая вода в доме была недостаточно горячей

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Закаменск ЖКХ», занимающейся тепло- и водоснабжение на территории района.

«В нарушение закона организация допустила нарушение температурного режима в многоквартирном доме. Температура теплоносителя на подающем трубопроводе горячего водоснабжения была занижена», рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор района внес гендиректору компании представление, которое удовлетворено. Температурный режим восстановлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководитель организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: pixabay.com
жкх прокуратура
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