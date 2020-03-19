В Бурятии компания ЖКХ экономила на жильцах

Горячая вода в доме была недостаточно горячей





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Закаменск ЖКХ», занимающейся тепло- и водоснабжение на территории района.

«В нарушение закона организация допустила нарушение температурного режима в многоквартирном доме. Температура теплоносителя на подающем трубопроводе горячего водоснабжения была занижена», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес гендиректору компании представление, которое удовлетворено. Температурный режим восстановлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Руководитель организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: pixabay.com