В Бурятии компания ЖКХ экономила на жильцах

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Закаменск ЖКХ», занимающейся тепло- и водоснабжение на территории района.
«В нарушение закона организация допустила нарушение температурного режима в многоквартирном доме. Температура теплоносителя на подающем трубопроводе горячего водоснабжения была занижена», рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес гендиректору компании представление, которое удовлетворено. Температурный режим восстановлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Руководитель организации привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?