В Бурятии приставы депортировали иностранцев

Восемь нелегальных мигрантов не имели документов на пребывание в России



Судебные приставы Бурятии выдворили за пределы России восемь нелегальных мигрантов - семерых граждан Узбекистана и одного представителя Азербайджана. У всех иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право пребывания в России, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Граждане Узбекистана с прошлого года состояли на иммиграционном учете, однако после истечения действия патента продолжили незаконно работать в Улан-Удэ, Северо-ббайкальском и Баргузинском районах республики. А 32-летний гражданин Азербайджана прибыл в Россию пять лет назад. За это время мужчина успел обзавестись семьей и детьми. Но из-за незаконного пребывания в чужой стране оформить тцовство на двух малолетних детей не смог.



В межрайонном отделе по исполнению особых производств в отношении мигрантов были возбуждены исполнительные производства, в рамках которых они были препровождены судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов из изолятора временного содержания до пунктов пограничного контроля.



«Граждане Узбекистана покинули Россию через Иркутск, а гражданина Азербайджана судебные приставы отправили домой в Баку из аэропорта Москвы. В настоящее время в изоляторе временного содержания ожидает принудительного выдворения один гражданин Монголии», - отмечает Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств Управления ФССП России по Республике Бурятия.



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