В Бурятии возник пожар во дворе православного сельского храма

Из-за неосторожного обращения с горячим шлаком из котельной сгорел сарай



В Бурятии сегодня 06:55 местного времени на пульт пожарной части села Мухоршибирь поступила информация о пожаре надворной постройки на территории храма святителя Николая архиепископа Миркилийского. На момент прибытия пожарных сарай был объят огнем полностью, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара постройка уничтожена огнем на площади 9 кв метров. Предположительно причиной пожара послужило неострожное обращение с огнем: рядом со строением ссыпался горячий шлак из котельной, из-за которого воспламенилась стена сарая. Вероятнее всего, персонал котельной забыл требование о том, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, а ссыпать их необходимо в специально отведенное для них безопасное место вдали от легковоспламеняющихся материалов.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

