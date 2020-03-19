В Бурятии коронавирус парализовал суды

Рассматривать будут только дела безотлагательного характера





С 19 марта в Бурятии в связи с развитием эпидемией китайского коронавируса закрываются Верховный, Арбитражный, а также районные суды. Соответствующее постановление спущено из Москвы председателем Верховного суда России.

Постановление предписывает приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера, в частности, касающиеся меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних или недееспособных лиц, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также в порядке приказного, упрощенного производства.«Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов», сказано в тексте документа.Согласно постановлению, эти меры будут действовать по 10 апреля включительно.Вероятно, документ еще не дошел до руководства всех судов. Так, корреспондент «Номер один» сегодня утром побывал в Октябрьском райсуде Улан-Удэ. Суд продолжал прием граждан, более того, в здании наблюдались очереди перед зоной контроля.Фото: «Номер один»