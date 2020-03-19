В Бурятии больных коронавирусом не появилось

Под медицинским наблюдением остаются 192 человека, прибывших из неблагополучных стран





В Бурятии сегодня на 09:00 местного времени больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщили в минздраве республики. В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 14 человек, прибывших из неблагополучных стран и имеющих симптомы ОРВИ.



Всего на утро под медицинским наблюдением находится 192 человека, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. В том числе это девять граждан КНР, которые изолированы в обсерватор, развернутый на базе Госпиталя для ветеранов войн (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 13 листков нетрудоспособности.



В Бурятии за весь период зарегистрировано 34 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции – пять граждан КНР и 29 россиян. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. Двадцать челолек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



В республиканском Центре гигиены и эпидемиологии имеются диагностические тест-системы для выявления коронавируса. Исследования проводятся на базе вирусологической лаборатории центра в круглосуточном режиме. Тест-системы имеются в достаточном количестве.



Всего проведены исследования на коронавирусную инфекцию у 656 человек, в том числе от больных внебольничными пневмониями, ОРВИ, лиц находящихся под медицинским наблюдением и больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.



На «горячую линию» минздрава Бурятии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), на сегодня всего поступило 32 звонка, из них за последние сутки - 13.



В России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции Пять человек пролечены и выписаны из медицинских организаций. За последние сутки в стране зарегистрирован 33 новых случаев заражения коронавирусом.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

