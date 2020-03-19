Легендарный Т-34 впервые возглавит парад 9 мая в Улан-Удэ

Испытания показали, что покрытие площади Советов выдержит боевую машину



Специальная комиссия администрации Улан-Удэ одобрила решение командования общевойскового объединения Восточного военного округа об участии легендарного танка Т-34 в параде на 9 мая в честь 75-летия Великой Победы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона ВВО и представители администрации провели ряд проверок с проездами и разворотами танка по плитке, которую специально привезли к хранилищам военной техники. Аналог этой плитки уложен в центре столицы Бурятии на площади Советов. Испытания показали, что восстановленный танк Т-34 сможет впервые возглавить военный парад на 9 мая в Улан-Удэ, не повредив при этом плиточное покрытие площади.



Напомним, решением командования общевойсковой армии ВВО боевая машина была снята с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления.Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев восстанавливали легендарный танк. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность.



Этот танк был выпущен в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле. В этом же году поступил на вооружение во 2-й гвардейский танковый Тацинский Краснознаменный ордена Суворова корпус. В августе 1944 года танк участвовал в наступательной операции «Багратион». С октября 1944 года принимал участие в боях в Восточной Пруссии. 16 января 1945 года генерал армии И. Д. Черняховский ввёл в бой 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус в направлении Радшен- Краупишкен. Вместе с войсками правого фланга 5-й армии 2-й гвардейский танковый корпус при поддержке авиации атаковал позиции противника на гумбинненском рубеже, где на поле сражения танк был подорван противотанковой миной, о чем свидетельствует трещина в корпусе танка с левой стороны. В 1946 году прошел модернизацию. Вплоть до 1973 года на нем обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии.



В 1973 году в городе Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника. В связи с выводом советских войск из Монголии и расформированием 39-й армии 2-я гвардейская танковая дивизия в мае 1990 года была размещена на советской территории (станция Безречная), расформирована в 2005 году. Регалии дивизии переданы в 245-ю мотострелковую дивизию (Гусиноозерск, Бурятия).



Фото: structure.mil.ru

