19.03.2020
В Улан-Удэ возник крупный пожар на территории ЛВРЗ

В Улан-Удэ возник крупный пожар на территории ЛВРЗ

Горят строительные отходы и мусор, возгорание локализовано

В Улан-Удэ сегодня днем поступила информация  о загорании строительных отходов и мусора на территории ЛВРЗ. Угрозы соседним зданиям нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

По оперативным данным в 12:12 (местного времени) возгорание локализовано на площади  300 кв метров.

Фото: pixabay.com
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