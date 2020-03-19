В Бурятии объявлен набор в школу лекарственного растениеводства

Ее слушатели смогут заняться выращиванием в промышленных объемах однолетних и многолетних лекарственных растений



В Бурятии объявлен набор в Байкальскую школу лекарственного растениеводства. Ее слушатели в течение полугода изучат основные этапы работы в этой отрасли от закупки семян до продажи выращенной продукции, сообщили в минсельхозпроде республики.



Эти знания дадут возможность действующим и начинающим фермерам заняться выращиванием в промышленных объемах однолетних и многолетних лекарственных растений: амаранта, ромашки аптечной, родиолы розовой, шлемника байкальского, астрагала, солодки уральская, сапожниковии и других, востребованных в хозяйственном отношении культур. Об экологических, технологических и экономических аспектах этого направления агробизнеса им расскажут ученые и эксперты.



Напомним, инициатором создания нового агронаправления в республике выступила общественная организация АНО «Агентство по связям с общественностью РБ». Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализованы два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017- 2018 годы) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу. В общей сложности, стоимость проектов оценивалась в 15 млн рублей, софинансирование со стороны фонда в течение двух лет составило около 8 млн рублей, 7 млн рублей - собственный вклад участников и партнеров проекта (свыше 40 организаций).



В целом, по результатам проекта, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов были основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Республика Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край).



Акцент делается на те культуры, которые с одной стороны востребованы на рынке, с другой – являются частью байкальской флоры. В большинстве случаев, это многолетники, в том числе растения из Красной книги, которые имеют спрос, как в западной, так и восточной медицине.



Состоялись экспедиции по сбору посадочного материала, который высадили на базе научно-образовательных учреждений трех регионов, получены семена собственной репродукции на ряд культур. Подготовлена коллекция семян лекарственных растений для передачи в федеральное криохранилище семян Института мерзлотоведения (Якутия). Выпущено методическое пособие и проведены образовательные и практические семинары среди фермеров и студентов.



В результате, инициаторы проекта предлагают выращивать лекарственные культуры на Байкальской природной территории в двух форматах – аптекарский огород (до 1 гектара) и промышленные плантации. Отработка методик промышленного выращивания началась на базе учебно-научного производственного полигона «АГРО» БГСХА. Среди первых растений - амарант (однолетнее) и золотой корень (многолетнее). Также к эксперименту подключились несколько фермерских хозяйств.



По предварительным оценкам экономистов, выращивание амаранта в природно-климатических условиях Бурятии позволяет фермеру за один сезон со 100 гектаров получать свыше 400 тыс рублей дохода. Выращивая родиолу розовую (золотой корень), можно получить с 1 гектара 4 млн рублей, но через три года. Сейчас стоит задача отработать технологии промышленного выращивания для получения лекарственного сырья, удовлетворяющего запросы фармкомпаний, а здесь главное объемы и качество.



Экспертная группа проекта предлагает правительству Бурятии разработать и реализовать инвестиционный проект по выращиванию и высокотехнологичной переработке растительного лекарственного сырья на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП), отработать модель господдержки фермеров в формате «одного окна», для начала по 2-4 культурам.



Фото: pixabay.com

