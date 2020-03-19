В Бурятии завершилось строительство школы в селе Поселье

Сделан еще один шаг к ликвидации третьей смены обучения в «левобережных» школах Улан-Удэ







В Бурятии администрация Иволгинского района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в селе Поселье. Сейчас проводятся процедуры постановки здания школы на кадастровый учет, сообщили в минстрое республики.



Строительство объекта велось в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях для ликвидации третьей смены. Новая школа предлагает 450 мест для учеников начальных и старших классов. Общая площадь здания — более 6 тыс кв метров. Здание имеет три этажа, выполнено в восьмиблочном исполнении. В нем разместились 22 класса, трехэтажный центральный блок, четыре двухэтажных учебных блока; два – одноэтажных. В школе построены спортзал со смежным блоком, пищеблок.



Объект строился по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр для повторного применения. На прилегающей территории обустроено спортивное «сердце» школы : футбольное поле 60х30 м с газоном из искусственной травы с беговыми дорожками с резиновым покрытием, площадки для баскетбола и волейбола, площадки для подвижных игр и гимнастические площадки с резиновым покрытием. В здании оборудована среда для маломобильных групп населения.



Строительство школы обошлось без малого в 15 млн рублей. Эти вложения – еще один к отмене обучения в третью смену в школах Улан-Удэ, расположенных на Левом берегу города. Поселье, административно относящее к сельскому району, фактически входит в черту столицы Бурятии. Поэтому школьники из этого растущего села учились в городе.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

