Бурятский госуниверситет взял престижную НОТУ

БГУ принят в состав Научно-образовательной теологической ассоциации



Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова принят в состав Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Это произошло в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры, где состоялось расширенное заседание совета НОТА, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.



Возглавил заседание президент НОТА, председатель Отдела внешних церковных связей, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион. Он выступил с докладом о перспективах развития Научно-образовательной теологической ассоциации, подчеркнув, что НОТА, которой исполнилось два года, стала ведущей силой в отраслевом экспертном научно-образовательном пространстве.



По словам начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента РФ по внутренней политике Евгения Еремина, «за небольшой период, что существует ассоциация, мы сделали многое, чтоб теологическое знание заняло свое место в структуре образования и стало приносить плоды не только научному сообществу, но и обществу в целом, становление научной теологии сегодня — задача, диктуемая временем»



В своем экспертном выступлении Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики отметил: «Современной молодежи доступен колоссальный объем возможностей и свобод, что иногда не идет на пользу ей и всему обществу. Чтобы не потерять способность ориентироваться в современном мире, нам необходимо воспроизводство нравственных максим. Теология сегодня остается, может, единственным механизмом такого рода».



Совет НОТА одобрил деятельность ассоциации в 2019 году, Совета и исполнительной дирекции НОТА. Принято решение продолжить расширение региональной сети вузов-членов НОТА; создание эффективных региональных моделей взаимодействия между вузами, органами управления образованием и епархиями. А также - усилить координационную работу по научно-методическому обеспечению учебного процесса.



Сертификаты о членстве в НОТА выданы представителям Бурятского государственного университета, Пятигорского государственного университета, Дагестанского гуманитарного института, Владимирского государственного университета и Мордовского государственного университета. Общее число входящих в ассоциацию вузов составило, таким образом, 61.



НОТА была создана 15 февраля 2018 года как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии. Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) был избран президентом ассоциации и возглавляет ее с момента создания



Напомним, кафедра религиоведения и теологии в Бурятском государственном университете открылась в 2013 году. Впервые в республике стало возможным получить высшее светское образование в области христианской теологии. Отличительной чертой подготовки теологов в вузе планировалось сделать изучение китайского или монгольского языков (по выбору), а также ознакомительный курс с буддизмом. Эта специфика и наличие в университете фундаментальной востоковедческой традиции дает шанс будущим теологам, имеющим базовые востоковедческие знания, быть более востребованными на рынке труда.



Фото: uud-eparh.ru

