В Бурятии пройдет митинг против прокуроров

В Бурятии согласовано проведение 26 марта митинга в поселке Усть-Баргузин, где работники лесопромышленного комплекса, оставшихся без средств к существованию после закрытия в поселке всех пилорам, намерены заявить свой протест против действий властей.
Напомним, в декабре в семитысячном Усть-Баргузине по инициативе прокуратуры были закрыты все многочисленные пилорамы поселка
. Вскоре, оставшись без сырья, закрылись и новые пеллетные заводы, созданные в 2019 году с целью переработки древесных отходов и улучшения экологической ситуации на Байкале и в Улан-Удэ. Суды, ссылаясь на позицию республиканской прокуратуры, закон о защите Байкала и многочисленные нормативные документы правительства РФ, запрещающие в Баргузинском районе всякую экономическую активность, кроме туризма, фактически ликвидировали наиболее доходную часть экономики района. Тем самым сотни людей остались без средств к существованию.
- Вот уже три месяца люди не получают зарплату, а сотни семей поставлены на грань физического выживания, - заявила представитель митингующих Галина Арсеньева. - На митинг приглашены представители всех ветвей власти, и мы ждем ответа на вопрос - когда будут убраны административные препоны для возобновления работы промпредприятий?
По словам Арсеньевой, за закрытием лесопереработки в Баргузинском районе «стояла большая политика, но мы не хотим быть пешками в чужой игре».
Как говорят организаторы мероприятия, в связи с распространением китайского коронавируса заявку на число участников митинга они сократили до 240 человек, чтобы акцию нельзя было отменить по формальному поводу. Дело в том, что в связи с антивирусными ограничениями в районах теперь не разрешено собираться более 250 человек. Однако в реальности количество митингующих может существенно превысить заявленное число участников протестной акции.
Фото: «Номер один»
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