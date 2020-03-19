В Бурятии пройдет митинг против прокуроров

Жители Усть-Баргузина продолжают бунтовать против политики властей





В Бурятии согласовано проведение 26 марта митинга в поселке Усть-Баргузин, где работники лесопромышленного комплекса, оставшихся без средств к существованию после закрытия в поселке всех пилорам, намерены заявить свой протест против действий властей.