Из-за коронавируса россияне скупают билеты на Байкал

Выгоду от туристов получат иркутяне





Российские туристы нашли замену странам, закрытым на карантин или ограничившим авиасообщение из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales



Согласно полученным данным, россияне переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6 процента), Симферополь (41,3) и Сочи (40,4). Кроме того, путешественники стали чаще бронировать билеты в Калининград (27,2 процента), Новосибирск (22,8), Краснодар (19,3), Уфу (18,7), Казань (16,99), Самару (14,8) и Екатеринбург (12,7), сообщает «Лента.ру».

Вдобавок на десять процентов стали популярнее билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. При этом стоимость перелетов за последнюю неделю практически не изменилась. В целом же россияне с 9 по 15 марта бронировали перелеты внутри страны чаще, чем в период со 2 по 8 марта.