Игорь Шутенков: «Наши люди поверили в «Зелёный город»

Программа озеленения столицы Бурятии будет расширяться





На сессии горсовета мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, отчитываясь о своей работе, особо подчеркнул необходимость дальнейшего озеленения столицы Бурятии.

- Ровно год назад я впервые увидел цифры по вырубке и посадке взрослых деревьев в Улан-Удэ. Сажать мы собирались в два раза меньше, чем вырубать. Стало понятно — ещё года два, и у нас будет Сахара. Необходимо было в корне менять ситуацию, принимать решение о финансировании и озеленять Улан-Удэ. Собрав специалистов структурных подразделений администрации города, подведомственных организаций, пригласив экспертов, мы обсудили текущее положение с озеленением города и определили меры, необходимые для исправления ситуации. Так родилась муниципальная программа «Зелёный город». Спасибо, что поддержали нас и эту программу. Мы пока на самом старте, но я доволен, что «Зелёный город» начал работать, рад, что наши люди в него поверили, воодушевились и помогли, - сказал Игорь Шутенков.В этом году по муниципальной программе «Зелёный город» будет высажено не менее 25 тысяч саженцев, устроено 10 тысяч кв. м газонов, проложено ещё 6 км летнего водопровода, оформлено цветами более 8 тыс кв. м улиц. В целом объём работ по озеленению города и содержанию существующих зелёных насаждений вырастет на 30%, на это предусмотрены 107 млн рублей.- Республиканское агентство лесного хозяйства подтвердило, что предоставит нам саженцы ещё раз. Я бы хотел выразить огромную благодарность руководству и работникам агентства за помощь, - поблагодарил мэр.В прошлом году в весенне-осенних посадках деревьев и кустарников участвовала практически четверть населения Улан-Удэ.- Более 100 тысяч горожан оставили частичку своей души в «зеленой истории города». Это высокий кредит доверия, и мы обязательно его оправдаем. Продолжим озеленение нашей столицы, - сказал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ