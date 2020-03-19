В Бурятии из-за коронавируса могут запретить банкеты

Также рекомендовано приостановить работы детских площадок при ТРЦ



Как рассказал сегодня главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев на пресс-подходе по итогам оперативного штаба, ситуация с коронавирусом в республике под контролем.



- Принимаются все необходимые мероприятия по профилактике и предупреждению завоза коронавирусной инфекции у нас в РБ, - пояснил он. - Мы рекомендовали запретить банкеты в кафе и столовых, кроме этого, при ТРЦ приостановить работу детских игровых площадок. Театры и кинотеатры будут работать с ограниченным количеством посетителей. Они будут размещаться в шахматном порядке, для профилактики.



Что касается школ, с понедельника объявлены каникулы на 3 недели. После 12 апреля снова будет приниматься решение об их возможном продлении. Вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, усилить дезинфекционный режим, во всех общежитиях усилить контроль по выявлению больных.



- В понедельник мы приняли решение о проведении массовых мероприятий с числом участников не более 750 человек, а в районах до 250, - напомнил он. - Сегодня принято решение отменить все массовые мероприятия, максимум до 50 человек разрешены. Наши граждане, которые возвращаются из-за рубежа, все они взяты на учет, все сегодня находятся под медицинским наблюдением, у всех взяты мазки, проведены лабораторные исследования, и слава богу, все они отрицательные.



Министр здравоохранения Евгения Лудупова рассказала, что в республиканской инфекционной больнице находится 14 человек, прибывших из неблагополучных стран, имеющих респираторные симптомы.



- В обсерваторе на базе госпиталя ветеранов под медицинским наблюдением находятся 9 человек. В целом в поликлиниках под наблюдением находятся 192 человека, выдали 13 листов нетрудоспособности лицам, прибывшим из-за рубежа. Мы открыли сегодня отдельный стационар для лечения больных пневмонией, там развернуто 60 взрослых коек. Для детей открыт стационар на Модогоева, - рассказала она.



Кроме того, созданы дистанционные консультационные центры в ведущих больницах, в частности в инфекционной больнице, РКБ им. Семашко, при ДРКБ.



- По приказу минздрава до особого распоряжения отменены профосмотры детей и взрослых в Улан-Удэ. Поликлиники работают в режиме обслуживания пациентов, медорганизациям рекомендовано оказывать помощь на дому лицам, страдающим хроническими заболеваниями, к этому привлечены около 50 студентов-ординаторов БГУ, выписывать рецепты и доставлять лекарства, - отметила Евгения Лудупова.



Также она напомнила, что горячая линия работает в круглосуточном режиме, на ней сидят 2 человека, максимум в день звонит 13 человек.



- Самый актуальный вопрос - это маски. «Ажур-текс» организовал пошив масок. Помните о регулярном мытье рук и воздержитесь от посещения массовых мероприятий, - предупредила Евгения Лудупова.



В заключение Сергей Ханхареев обратился в жителям Бурятии и гостям республики, которые недавно вернулись из-за рубежа с просьбой срочно обратиться на горячую линию.



- Что касается командировок, настоятельно рекомендую отменить все зарубежные командировки, а также не ездить в те 27 регионов, где зарегистрирована коронавирусная инфекция.



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