В Улан-Удэ началась разработка проекта развития центра города

Он привлекателен для инвесторов, но новое строительство пока невозможно



Администрация Улан-Удэ приступила к разработке проекта по изменению центральной части города. Началась корректировка планировки территории, готовится к разработке проектно-сметная документация. «В центральную часть города планируем завести теплосети, водоводы», – заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Он встретился депутатами Народного Хурала, Улан-Удэнского городского Совета депутатов для обсуждения вопросов по дальнейшему развитию города, сообщили в пресс-службе городской администрации.



По словам первого заместителя мэра Улан-Удэ Олега Екимовского, центр города практически исчерпал все ресурсы территориального развития.



«Квартал западнее улицы им.Смолина с наименьшей концентрацией объектов культурного наследия стал очень привлекательным для инвесторов. Но сегодня из-за невозможности подключения к существующим инженерным сетям и их перегруженности инвестиции в новое строительство в этих кварталах экономически невыгодны. Я бы сказал не то, что невыгодно – они невозможны. Застройка в основной массе находится в неудовлетворительном состоянии. Она малопривлекательна и существенно нарушает архитектурный облик центральной части Улан-Удэ», – отметил он.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул важность обсуждения планов развития города с депутатами.



«Мы хотим представить ту работу, которую администрации города уже делает. Депутаты работают по своим округам, знают проблемы досконально. Мы хотим, чтобы вы знали наши планы, участвовали в решении проблем целого города», – отметил мэр.



Фото: ulan-ude-info.ru

