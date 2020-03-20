В Бурятии подрядчики сорвали сроки капремонта дома

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при капитальном ремонте многоквартирного дома в Тункинском районе.
«Фонд капитального ремонта заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в селе Кырен с ООО «Иркутские усадьбы». По истечении срока исполнения договора строительной организацией не были выполнены работы по ремонту кровли жилого дома», сообщили в надзорном ведомстве.
Гендиректор ООО «Иркутские усадьбы» получил представление прокуратуры, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Фото: «Номер один»
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