В Бурятии пристава лишили премии за плохую работу по взысканию алиментов

Он не производил индексацию размера алиментных платежей





В прокуратуру Курумканского района обратилась мать двоих детей, которая пожаловалась, что ей не производят индексацию алиментов.

В ходе проверки выяснилось, что исполнительное производство о взыскании с отца детей алиментов возбуждено в декабре 2012 года. В нарушение закона судебный пристав не производил женщине индексацию размера алиментных платежей. Лишь в ходе проверки пристав рассчитал образовавшуюся задолженность и вынес постановление о ее взыскании.Прокурор района внес руководителю УФССП Бурятии представление, по результатам рассмотрения которого виновного пристава лишили премии. Сейчас в пользу матери производится удержание текущих алиментов, а также суммы задолженности по их индексации.Фото: «Номер один»