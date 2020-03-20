В бурятской колонии зеки чувствовали себя вольготно

Администрация учреждения ослабила контроль за режимом





Прокуратура выявила ряд нарушений в ходе проверки колонии №2 УФСИН России по Бурятии. Это учреждение относится к колониям строгого режима.

«Администрацией учреждения допущено ослабление контроля за соблюдением осужденными режимных требований. Выявлены случаи ношения осужденными не соответствующей правилам формы одежды, отсутствия нагрудных отличительных знаков. Не всем выдавался полный комплект вещевого имущества и постельных принадлежностей», рассказали в прокуратуре Бурятии.Кроме того, в швейный цех колонии были трудоустроены работники, не прошедшие первичный инструктаж по охране труда. Одному осужденному не были учтены и оплачены рабочие дни в качестве электрогазосварщика. Не во всех медицинских книжках работников пищеблока, хлебобулочного и молочного цехов имелись данные о проведении полной вакцинации.В ходе проверки нарушения частично устранены. Начальнику УФСИН Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»