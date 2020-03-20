В Бурятии ускоряют переселение из аварийного жилья на БАМе

В список для расселения дополнительно включено 626 жилых помещений







В минстрое Бурятии скорректировали очередность расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМ. Комиссией принято решение дополнительно включить в список для расселения 626 жилых помещений, сообщили в ведомстве.



Так, в Северо-Байкальском районе в список, дополнительно, включены еще 179 семей, в Муйском районе - 91, и в Северобайкальске – 356. Отметим, что в список для расселения включены 12 бамовцев, получивших временное жилье в период строительства БАМ.



На сегодня в очереди на расселение стоят 2040 жилых помещений. Этот список будет утвержден распоряжением правительства Бурятии. Отметим, в 2019 году социальные выплаты получили 68 семей, в 2020 году планируется расселить 78 семей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



