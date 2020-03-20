Мечты об Айболите

Поправки в Конституцию РФ обяжут медицину быть доступной

Что ж, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Практически все наши респонденты отмечали и другое – мы сами ответственны за свое здоровье и должны вести здоровый образ жизни.







Все верно – ответственны. И не только за здоровье, но и за будущее страны. Поэтому так важны обсуждаемые поправки в ее Конституцию. Медицина, все-таки, должна быть доступной, а не направлять подспудно своих пациентов лечиться за деньги. Именно за это мы и можем проголосовать 22 апреля. И эти поправки возражений не вызывают. В конце концов, чудесная сказка Корнея Чуковского о добром докторе Айболите всем знакома с детства. Он, как известно, «всех излечит, исцелит» и «под деревом сидит». Доступен, стало быть, всем. Вот уже воистину – сказка ложь, да в ней намек…











«Вам бесплатное здравоохранение или которое помогает?». Эта шутка советских времен была популярна в СССР, так как с медициной и тогда были проблемы. Однако при этом (скажешь об этом сейчас, не поверят) к участковому врачу можно было попасть в порядке живой очереди или по талончикам, которые ввели чуть позже, но получали их в регистратуре все той же полклиники по принципу «на сегодня кончились, дайте на завтра».К узким специалистам имелась предварительная запись, хотя и здесь вполне можно было записаться на будущую неделю. Причем, их постоянные пациенты – люди с хроническими болезнями – шли запросто по устной договоренности с врачом или врач сам записывал их на прием. В крайнем случае - по оставленному для них в регистратуре талончику.Иными словами, может, и не самая лучшая в мире бесплатная медицина была, все-таки, вполне доступной. В деревнях существовали, конечно, свои специфические проблемы. Сельчанам необходимость попасть к специалисту практически гарантировала поездку в райцентр или в город, но, с другой стороны, в глубинке регулярно работали выездные бригады врачей, обслуживавшие механизаторов, доярок, животноводов.Но, как пелось в популярном советском шлягере: «…Когда это было? Во сне, наяву?»Новейшее российское здравоохранение, которое взялись бодро строить по западным страховым «лекалам», обещало быть ближе к источникам своих заработков – пациентам. Поликлиники обзаводились электронной записью (талоны выдавала машина), записью посредством интернета (не выходя из дома), однако, увы, новинки технического прогресса не приблизили больных к врачам, а, напротив, отдалили от нас людей в белых халатах.Теперь бабушки на лавочках во дворах моют кости не молодым соседкам в коротких юбках, а недоступным медикам, пассажиры маршруток успевают рассказать друг другу о мытарствах в поликлиниках, соцсети полны описаний аналогичных ситуаций.Вот свежий пример такого интернет-обсуждения.«Ребенку надо пройти ФГДС (фиброгастродуоденоскопия – исследование с помощью фиброволоконной оптики пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки). Терапевт нас записала. Две недели прошло, запереживали, почему не вызывают. Сегодня сказали, что все норм, позвонят, просто долго очередь идет. Как долго? Один человек в неделю. Один, Карл!!!! По записи лампочку глотают один раз в неделю!!!! Что это??? Как так???», - задается вопросами автор поста.И, конечно, получает ответы от друзей: «Все, что нужно знать о здравоохранении Бурятии», «Так 20 в день платники», «Подводят, вынуждают идти на платную ФГДС». А также – советы: «Идите к платному».Нашлись и товарищи по несчастью: «Ты что так волнуешься? Я ждала своей очереди год. В июне 2018 года гастроэнтеролог прописала мне сделать ФГДС, терапевт мне также сказала, ждите, мы вас запишем и позвоним. Сначала я интересовалась, когда же меня запишут, потом забыла. И вот в мае 2019 года мне звонок - мы записываем вас на ФГДС. Я даже сначала не поняла, о чем идет речь. А когда поняла, мне стало очень смешно, и я сказала в трубку (а я люблю черный юмор), что я уже умерла. На самом деле у меня все прошло, поэтому я и перестала беспокоиться. На что мне на другом конце трубки ответили, что пройдите на всякий случай, мало ли что. Но я отказалась. Дорога ложка к обеду».Все знакомо, не правда ли? Да, и выводы у всех почти одинаковые – бесплатная медицина, делая себя искусственно недоступной, подталкивает нас обращаться в платные клиники.Судя по всему, абсурдность ситуации осознали и на самом верху. В проект поправок к Конституции России включены важные изменения. В статье 72 предлагается записать:«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:.. ж)… координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…»В статье 132: «Органы местного самоуправления … обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи»Иными словами, Основной Закон должен закрепить важные вещи: качественная медицинская помощь должны быть доступна в любом уголке страны; человек имеет право на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции. А это уже принципиально иная ответственность перед людьми и государством.Мы решили опросить горожан о том, насколько осведомлены они о таком важном изменении. Результаты мини-опроса оказались ожидаемы. О предстоящем голосовании 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ жители Улан-Удэ знают. В суть поправок пока вникали плохо или не вникали вовсе. А вот о наличии проблем в здравоохранении говорят почти все.Дарья Болонева, 22 года. Студентка ИГМУ 5 курс, медсестра ожогового отделения: «Нужно улучшить качество отечественных лекарственных препаратов, поднять зарплаты медикам чтобы они не впахивали на 1,5-2 ставки дабы прокормить семью, а получали достойную зарплату на одну ставку Тем самым можно сократить еще и количество врачебных ошибок. Также стоит отметить, что некоторые люди относятся к медработникам как к людям, работающим в сфере обслуживания, а не оказывающим помощь хоть в экстренной, хоть в плановой ситуации».Мария Козлова, 73 года, пенсионерка (медсестра), Улан-Удэ: «Не хватает персонала. Врач ведет по два участка, большая нагрузка. Пора обязать выпускников медицинских вузов и ссузов отрабатывать три года, как раньше. Каждый год выпускаются студенты, и где они? На местах их нет».Олеся Трофимова, п. Аэропорт, кладовщик: «Очереди большие, талончики взять невозможно. А если на УЗИ, например, так нужно вообще за месяц записываться. Если удастся даже талончик ухватить, по заданному времени никогда не пройдешь. Еще попадаются грубые врачи, не могут подробно объяснить, с какими проблемами пациент столкнулся. Надо улучшить оснащение больниц и расширить штат медицинских работников. Очень важно, что были человеческие отношения между врачом и пациентом».Елена Думнова, Улан-Удэ, экономист: «Когда я обращалась к врачам, все было довольно таки доступно. Все услуги без нареканий. Думаю, что в нашей системе здравоохранения все не так уж плохо».