Контрабанду леса почти на 10 млн рублей выявила Бурятская таможня

Фирма экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам



Почти 1,5 тыс кубометров древесины хвойных пород на сумму около 10 млн рублей незаконно вывезла в Китай фирма из Бурятии. Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с Бурятской транспортной прокуратурой и сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе таможни.



Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего за 2017- 2018 годы было вывезено через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни 1,3 тыс кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы.



Бурятская таможня по фактам контрабанды лесоматериалов возбудила уголовное дело по статье УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.



Фото: Бурятская таможня

