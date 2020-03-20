20.03.2020
Контрабанду леса почти на 10 млн рублей выявила Бурятская таможня

Контрабанду леса почти на 10 млн рублей выявила Бурятская таможня

Фирма экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам

Почти 1,5 тыс кубометров древесины  хвойных пород на сумму около 10 млн рублей незаконно вывезла в Китай фирма из Бурятии.  Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с Бурятской транспортной прокуратурой и сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе таможни.

Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего за 2017- 2018 годы было вывезено через  железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни  1,3 тыс кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы.

Бурятская таможня по фактам контрабанды лесоматериалов возбудила уголовное дело по статье УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: Бурятская таможня
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