В Бурятии зенитчики сбивали крылатые ракеты

Они отразили авиационный удар условного противника на полигоне Телемба

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны отразили массированный авиационный удар условного противника на полигоне Телемба в Бурятии. Здесь прошла масштабная совместная тренировка под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе боевых стрельб расчеты зенитно-ракетных систем С-300, ЗРК «Тор», ЗРПК «Панцирь», «Бук», «Оса-АК» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.Расчеты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов выполнили более десятка боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.Напомним, сразу на девяти крупных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском, Приморском, Камчатском края и на островах Курильской гряды идет масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны. Зенитчики отрабатывают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке.Помимо этого, на полигоне Телемба проходят зачетные упражнения по допуску к боевой стрельбе. В частности, расчеты зенитных ракетных комплексов отрабатывают обнаружение, сопровождение и опознавание малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.Всего в полевом выходе войск ПВО Восточного военного округа принимают участие более 4 тыс человек и около 700 единиц боевой и специальной техники.Фото: structure.mil.ru