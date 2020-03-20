В Бурятии из-за коронавируса приставы прекратили прием граждан

Также отменен день единого приема граждан





В Бурятии судебные приставы сообщили об отмене проведения Дня единого приема граждан, запланированного на 26 марта. Это сделано во избежание распространения короновирусной инфекции.

Кроме того, с 19 марта введено временное ограничение личного приема граждан во всех структурных подразделениях УФССП по Бурятии.Ведомство рекомендовало гражданам обращаться с вопросами дистанционно - с помощью электронных сервисов ФССП России.Фото: «Номер один»