За ситуацией в лесах Улан-Удэ будет следить квадрокоптер-невидимка

С его помощью будут искать очаги пожаров и «черных лесорубов»





В Улан-Удэ на вооружение городского лесничества поступил новый квадрокоптер для использования в поисково-спасательных работах и пожаротушении. Это позволит отслеживать состояние 9000 га городских лесов более доступным и оперативным способом, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Лесники будут использовать новую технику для поиска очагов лесных пожаров, черных лесорубов и т. д.





Техника также удобна при отслеживании возгораний. Радиус полёта квадрокоптера до 8 км, что позволяет обследовать большую площадь лесов, а также собирать полную информацию об уже имеющихся очагах возгорания. При этом качественные характеристики квадрокоптера позволяют использовать его в сложных условиях: в ночное время, в условиях задымленности и при низких температурах. Квадрокоптер позволит снимать на фото и видео черных лесорубов и предъявлять фактические доказательства нарушений в городских лесах.





– В квадрокоптере есть режим – «Невидимка», отключающий бортовую иллюминацию коптера, что очень удобно для незаметного передвижения особенно ночью. С помощью такой техники мы сможем обследовать зоны незаконных порубок леса, где необходимо быть незаметными, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».Напомним, с начала года в окрестностях Улан-Удэ увеличилось количество фактов незаконной заготовки древесины. На территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта незаконной рубки, в результате которых спилено 118 сосен. Ущерб лесному фонду составил более 2 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ