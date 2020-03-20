Жители Улан-Удэ бросились скупать семена

Горожане планируют самостоятельно вырастить замену китайским овощам





Китайский вирус вызвал ажиотаж не только на антисептики и маски, но и … на семена. В Улан-Удэ в садовых магазинах горожане скупают семена, чтобы самостоятельно вырастить замену китайским овощам.

В огородном секторе продавцы опасаются дальнейшего повышения курса доллара, так как основные производители семян находятся за границей.- Хотим отметить, что сейчас мы стараемся не поддаваться панике по поводу падения рубля и продаем товары по ценам до кризиса. Но стоит учитывать, что производители семян из таких стран, как США, Нидерланды, Франция, Чехия, Польша, Израиль и Китай уже столкнулись с проблемами дисбаланса внутренней экономики, что может напрямую повлиять на экспорт семенного материала в Россию. Поэтому мы сейчас уже готовимся к следующему сезону, учитывая этот важный фактор, поскольку продаем топ-товары мировых селекционных производителей некоторых сортов овощей и цветов, - говорит директор по развитию садового центра «Садэм» Ольга Полещук.В магазине отметили, что жители Бурятии стали больше покупать семян.- По нашим данным, за последние три года вырос спрос на семена овощных культур - лук, морковь, капусту, картофель, огурец, томат, перец и кабачки. Возможно, такой выбор в сторону выращивания своих овощей, а не приобретенных, является осознанным шагом по пути сохранения здоровья и экономии семейного бюджета. Также сказывается наша ментальность делать запасы впрок. Сейчас мы прогнозируем увеличение спроса на местные овощи, а не ввезенные из-за рубежа, большая часть которых пройдет немало проверок в связи с наступлением экономического кризиса, - отметили в «Садэме».Напомним, основным поставщиком овощей в Бурятию является Китай. Из-за вируса все больше горожан ищут замену китайским овощам.- Хотя наши покупатели уже имеют опыт по выращиванию европейских культур – брокколи и цветной капусты, спаржи и клубники, следует учитывать, что большая часть урожая пойдет на консервацию, а это наши традиционные овощи. И, как очевидность, вырастить свой экологически чистый урожай не является проблемой в нашем регионе, несмотря на обстановку во всем мире, - добавили в «Садэме».Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»