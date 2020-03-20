Коронавирус пока обходит Бурятию стороной

Под медицинским наблюдением остаются 213 человек, прибывших из неблгополучных стран



В Бурятии сегодня по состоянию на 08:00 больных коронавирусной инфекцией нет, сообщила пресс-служба минздрава республики. За весь период зарегистрировано 36 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.



Из них пять граждан КНР и 31 россиянин. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. Двадцать человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов на коронавирус.



Всего в стационарах республики сегодня находятся 16 человек с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 589 человек, прибывших из этих стран. Сегодня под медицинским наблюдением остаются 213 человек. Изолированы в обсерватор 12 человек: из них 9 граждан КНР, два гражданина Японии, один житель Бурятии. За остальными ведется медицинское наблюдение на дому, выдано 14 листков нетрудоспособности.



В Центре гигиены и эпидемиологии проведены исследования анализов на новую коронавирусную инфекцию от 714 человек (1465 исследований). В том числе: от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



На «горячую линию» минздрава Бурятии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 58 звонков, из них за последние сутки - 26.



По информации министерства промышленности и торговли Бурятии, компания «Ажур-текс» приступила к пошиву индивидуальных тканевых повязок. Решается вопрос об организации сертификации продукции для реализации через торговые сети. Дополнительно к производству тканевых масок приступило ООО «Эльф»: 2500 тыс штук в день из трех видов тканей, необходима сертификация продукции.



Общее число заболевших коронавирусом в 161 стране мира составляет 242 714 человек, из которых 81 156 человек в КНР. В России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции. Пролечены и выписаны из медицинских организаций 5 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом.



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