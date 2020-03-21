Вокруг Улан-Удэ тоннами складируются вредные для экологии отходы птицефабрики

В городе назревает очередной крупный скандал



На этот раз речь идет не только о судебных тяжбах и больших деньгах, но и серьезном ущербе экологии.



4,3 млн килограмм отходов куриной жизнедеятельности «Улан-Удэнская птицефабрика» скинула в различные СНТ, сняв с себя обязательства по их утилизации и обезвреживанию.



Эта история юридически началась в ноябре 2017 года, когда известная «Улан-Удэнская птицефабрика» заключила с менее известным СНТ «Солнечный» договор на поставку птичьего помета как удобрения. Особенностью этого договора стало полное отсутствие в нем объемов помета.



В результате работники птицефабрики настойчиво и трудолюбиво свезли к окраинам «Солнечного» на нулевом километре Заиграевской трассы 4,3 млн килограмм отходов куриной жизнедеятельности. После чего все историю забыли с чувством выполненного долга.



Председатель СНТ подписала акты в городском офисе, не вникая в подробности - какую гору куриного помета подсуетили согласно странному безразмерному договору. Даже не была на месте той кучи во время складирования. И вообще стояла зима - чего там глядеть под сугробами?



Птицефабрика тоже была довольна. Отходы с производства - плюс в бизнес-карму. Можно и дальше заниматься основным делом - производством яиц в частности.



Штраф на миллион рублей



Из хозяйственной в экологическую эта история резко перешла спустя год. В сентябре 2018 года Росприроднадзор наткнулся на ту самую гору помета и задумался, чего он тут делает? Провели рейд, и ситуация, что называется, резко вышла из под контроля пернатых, СНТ и птицефабрики одновременно.



Забайкальское межрегиональное Управление Росприроднадзора признало залежи куриного помета «загрязнением окружающей среды». Выписало штраф в 1 млн рублей, и когда никто не захотел его оплачивать, обратилось в Арбитражный суд.



В суде «Улан-Удэнская птицефабрика» попыталась опровергнуть мнение Росприроднадзора, что отходы жизнедеятельности птиц в таком количестве представляют опасность. И заявили, что у них «помет птицы согласно ГОСТу». В ответ услышали: «Повышенная концентрация в почве аммония обменного (то же, что и аммонийный азот) негативно влияет на плодородие почв, поскольку под воздействием кислорода названное вещество разлагается на нитриты и нитраты, представляющие собой токсичные вещества». И судья согласилась с «загрязнением».



Далее появились увлекательные подробности взаимоотношений СНТ «Солнечный» и птицефабрики, в результате которых у огородов СНТ обнаружилось 4,3 тыс. тонн куриного экскремента.



Бывший председатель СНТ Беседина пояснила, что договор на поставку помета заключался исключительно по просьбам и в интересах садоводов. Для использования отходов на своих дачных участках в качестве удобрения. О том, что куриный помет относится к отходам IV класса опасности и к его размещению на земельном участке законодательством предусмотрены специальные требования, в СНТ ничего не знали.



Далее чудное - просьб дачников о помете в виде заявлений было аж 30. Вероятно, для этих 30 садоводов в марте 2018 года Беседина, как председатель, подписывает акт приемки работ на 4,3 тыс. тонн помета. Если разложить 4,3 млн килограмм на 30 страждущих помета садоводов, то получается по 143 тонны на каждый участок.



Но, вероятно, эти 30 отважных действовали в интересах других лиц. Всего в СНТ «Солнечный» около 1880 участков. Если раскидать ту груду помета на все участки, даже тем, кто не просил, все равно получается повальная «удобренизация» отдельно взятого СНТ. Выходит на участок по 2,2 тонны ровного курино-пометного слоя.



«Забота» о дачниках



Ответчики - и СНТ «Солнечный», и «Улан-Удэнская птицефабрика» пытались возражать в суде: мы не знали, что так много; народ попросил, мы и грузили; это СНТ неправильно хранило. Но в результате суд согласился со штрафом птицефабрики на 1 млн рублей. И на истории можно было бы ставить точку, если бы в суде не прозвучали другие цифры и факты.



Например, в СНТ «Солнечный», который впору переименовывать в «Куриный», «Улан-Удэнская птицефабрика» сгрузила треть своего годового объема отходов. А всего в 2017 году отходов у фабрики было 12,6 тыс. тонн, в 2018 году - 11 тыс. тонн. И представитель фабрики подтвердил на суде: «100% птичьего помета реализуется третьим лицам, а именно различным дачным, садовым некоммерческим организациям, крестьянским фермерским хозяйствам».



Естественно, возникает вопрос - если фабрика отправила в далекий путь 4,3 млн килограмм отходов для нужд 30 садоводов «Солнечного», то, может, дело вообще не в заботе об урожае частников и дачников?



Первой такую мысль в ходе суда высказали представители СНТ «Солнечный», и мотивы понятны - уйти от ответственности. По их мнению, АО «Улан-Удэнская птицефабрика» по формально заключенному договору поставки фактически избавлялось от отходов производства в виде птичьего помета без несения затрат по его переработке (обезвреживанию).



С ними согласился и Арбитражный суд Бурятии в своем решении: «поставка служила средством снятия с птицефабрики бремени по выполнению обязанностей в сфере обращения с отходами, в частности, их утилизации, обезвреживанию, размещению».



В итоге получается, что «Улан-Удэнская птицефабрика» ежегодно складирует вокруг Улан-Удэ и далее в районы вообще все свои отходы. Причем, как показал случай с СНТ «Солнечный» делает это весьма в произвольной форме – ну, например, треть годового объема в лес возле СНТ выгрузил. С юридической стороны закрепляя договорами поставки, что далее отходы им уже не принадлежат.



Сколько на окраинах Улан-Удэ лежит миллионов килограмм помета, в каких кучах и где конкретно, знают только несколько человек с птицефабрики. Конечно, куриный помет это не ядерные отходы. И, вероятно, Улан-Удэ не грозит экологическая катастрофа, но осознание того, что город окружает тысячи тонн невостребованных куриных отходов, несколько пугает. Уповать на экологическое самосознание и прочую ответственность руководства «Улан-Удэнской птицефабрики» вряд ли придется. Решение суда в законную силу пока не вступило, возможно, участники процесса еще встретятся в храме Фемиды.



Дмитрий Суворов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

