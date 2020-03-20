В Бурятии МФЦ перейдет на прием по предварительной записи

В учреждении проводят дезинфекцию и соблюдают масочный режим





С 23 марта подразделения МФЦ в Улан-Удэ и пригородные крупные филиалы перейдут на прием по предварительной записи, а с 25 марта также поступят остальные филиалы. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов после встречи с руководителем МФЦ Виктором Ивановым.

По словам зампреда, на встрече обсуждались вопросы деятельности подразделений МФЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.- Режим обязательной дезинфекции помещений, а также масочный режим в учреждении соблюдается, отметил Баир Цыренов.Фото: с личной страницы Баира Цыренова в «Фейсбуке»