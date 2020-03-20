В Улан-Удэ привезли в онкодиспансер «утерянное» оборудование

Его заблаговременную закупку сейчас можно оценивать как стратегическую победу



В Улан-Удэ в новый онкодиспансер доставлены коробки с оборудованием для этого медицинского центра, сообщили в минстрое Бурятии. Коробки переданы сотрудникам больницы. Закупленная для нее аппаратура недавно стала предметом громкого скандала.



Руководство «Управления капитального строительства» тогда заверило, что оборудование находится в Улан-Удэ на ответственном хранении у поставщика на складе. Из-за неготовности лечебно-лабораторного корпуса для монтажа приобретенного медоборудования между «Управлением капитального строительства правительства РБ» и ООО «Промедис» был заключен договор безвозмездного ответственного хранения поставленного медоборудования в количестве 42 единиц на сумму 96,7 млн рублей до момента строительной готовности лечебно-лабораторного корпуса. Согласно спецификации к договору, медоборудование включает: центральные мониторные станции, мониторы пациента и операционный стол, уточнили в пресс-службе.



По окончанию строительно-монтажных работ «Промедис», согласно госконтракту, окажет услуги по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию этого медоборудования; обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медоборудования; правилам эксплуатации и технического обслуживания медоборудования в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации производителя оборудования.



Между тем,



По данным следствия, 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей. Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.



У правительства иная версия событий. «Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда», - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях, когда ему был задан вопрос о судьбе дорогостоящих покупок. Исполняющий начальника управления капитального строительства Владимир Имеков провел пресс-конференцию в строящемся онкодиспансере и также заверил журналистов, что медоборудование находится в Улан-Удэ



Похоже, что власти оказались правы. В списке оборудования и крайне востребованные сейчас аппараты искусственной вентиляции легких могут спасти людей в экстренных случаях, когда человек не может дышать, или во время операции.



Как отметил начальник Управления капитального строительства Виктор Гусляков, оборудование для онкодиспансера было закуплено вовремя. «В связи с тем, что сегодня все границы закрыты, купить импортное оборудование, а тем более доставить его в Улан-Удэ, было бы просто невозможно. Благодаря нашим усилиям мы избежали этих проблем. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что стационар онкодиспансера будет оснащен всем импортным оборудованием, задержек не будет», - отметил Виктор Гусляков.







Строительство республиканского онкологического диспансера началось в Улан-Удэ в 2011 году, однако в 2014 году из-за отсутствия финансирования стройка приостановилась. Работы возобновились с 12 сентября 2019 года. Cрок окончания строительно-монтажных работ - ноябрь 2020 года, ввод к эксплуатацию - март 2021 года. Запроектировано пятиэтажное здание с подвалом, включающее: приемное отделение, лаборатории, гардеробы сотрудников центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, 5 палатных отделений по 30 коек, операционный блок на 8 операционных, палаты интенсивной терапии и реанимации. Сметная стоимость строительства составляет 3,4 млрд рублей, в том числе оборудования на сумму 1,6 млрд рублей. Предполагается закупить медтехнику на сумму 977,8 млн рублей, мебель на сумму 457,2 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy В Улан-Удэ в новый онкодиспансер доставлены коробки с оборудованием для этого медицинского центра, сообщили в минстрое Бурятии. Коробки переданы сотрудникам больницы. Закупленная для нее аппаратура недавно стала предметом громкого скандала. Напомним , в СМИ прошла информация о пропаже медицинского оборудования для стационара онкологического диспансера.Руководство «Управления капитального строительства» тогда заверило, что оборудование находится в Улан-Удэ на ответственном хранении у поставщика на складе. Из-за неготовности лечебно-лабораторного корпуса для монтажа приобретенного медоборудования между «Управлением капитального строительства правительства РБ» и ООО «Промедис» был заключен договор безвозмездного ответственного хранения поставленного медоборудования в количестве 42 единиц на сумму 96,7 млн рублей до момента строительной готовности лечебно-лабораторного корпуса. Согласно спецификации к договору, медоборудование включает: центральные мониторные станции, мониторы пациента и операционный стол, уточнили в пресс-службе.По окончанию строительно-монтажных работ «Промедис», согласно госконтракту, окажет услуги по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию этого медоборудования; обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медоборудования; правилам эксплуатации и технического обслуживания медоборудования в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации производителя оборудования.Между тем, как информировал «Номер один» , было возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия». Он подозревается в служебном подлоге (статья 292 УК РФ), сообщали в следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей. Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.У правительства иная версия событий. «Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда», - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях, когда ему был задан вопрос о судьбе дорогостоящих покупок. Исполняющий начальника управления капитального строительства Владимир Имеков провел пресс-конференцию в строящемся онкодиспансере и также заверил журналистов, что медоборудование находится в Улан-УдэПохоже, что власти оказались правы. В списке оборудования и крайне востребованные сейчас аппараты искусственной вентиляции легких могут спасти людей в экстренных случаях, когда человек не может дышать, или во время операции.Как отметил начальник Управления капитального строительства Виктор Гусляков, оборудование для онкодиспансера было закуплено вовремя. «В связи с тем, что сегодня все границы закрыты, купить импортное оборудование, а тем более доставить его в Улан-Удэ, было бы просто невозможно. Благодаря нашим усилиям мы избежали этих проблем. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что стационар онкодиспансера будет оснащен всем импортным оборудованием, задержек не будет», - отметил Виктор Гусляков.Строительство республиканского онкологического диспансера началось в Улан-Удэ в 2011 году, однако в 2014 году из-за отсутствия финансирования стройка приостановилась. Работы возобновились с 12 сентября 2019 года. Cрок окончания строительно-монтажных работ - ноябрь 2020 года, ввод к эксплуатацию - март 2021 года. Запроектировано пятиэтажное здание с подвалом, включающее: приемное отделение, лаборатории, гардеробы сотрудников центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, 5 палатных отделений по 30 коек, операционный блок на 8 операционных, палаты интенсивной терапии и реанимации. Сметная стоимость строительства составляет 3,4 млрд рублей, в том числе оборудования на сумму 1,6 млрд рублей. Предполагается закупить медтехнику на сумму 977,8 млн рублей, мебель на сумму 457,2 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru/minstroy