Рекультивацию свалки в поселке Стеклозавод планируют начать в 2021 году

Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в настоящее время проектная документации по объекту «Рекультивация свалки в п. Стеклозавод» разработана и находится в стадии государственной экологической экспертизы в Центральном аппарате Росприроднадзора. Сметная стоимость объекта будет окончательна определена после прохождения экспертизы.
Финансирование работ запланировано по федеральному проекту «Чистая страна».
Напомним, о проблеме этой свалки «Номер один» подробно рассказывал в начале марта
. Огромный полигон много десятков лет был главной свалкой города. Мусор везли со всех уголков бурятской столицы, население которой непрерывно росло. Перед закрытием поток отходов стал особенно большим. В 2006 году, когда накапливать стало больше невозможно, свалку закрыли.
Сначала отсутствие рекультивации объясняли тем, что гора мусора должна года три отлежаться, дать усадку. А потом и таких оправданий не стало. Все эти годы она, по сути, была на обочине внимания муниципальных властей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?