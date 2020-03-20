Рекультивацию свалки в поселке Стеклозавод планируют начать в 2021 году

Сколько на это потребуется денег, пока не известно





Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в настоящее время проектная документации по объекту «Рекультивация свалки в п. Стеклозавод» разработана и находится в стадии государственной экологической экспертизы в Центральном аппарате Росприроднадзора. Сметная стоимость объекта будет окончательна определена после прохождения экспертизы.