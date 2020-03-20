В Бурятии возвращены государству почти 6 гектаров леса у Байкала

Верховный суд республики поддержал позицию природоохранной прокуратуры о незаконной приватизации побережья Байкала



В Бурятии в Верховном суде республики поставлена точка в деле о незаконной приватизации 5,7 гектара лесных земель на побережье Байкала около Онокачанской губы. Сомнительную сделку оспорил в суде первой инстанции Севробайкальский межрайонный природоохранный прокурор, но владельцы земель попытались оспорить это решение, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



История выбытия из государственной собственности этих земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района предоставлен гражданину в собственность под строительство базы отдыха. Впоследствии собственником земель стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо - ООО «Байкалремстрой-2». При этом, переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а больше половины участка составляет государственный лесной фонд. Эти обстоятельства препятствуют передачи такого земельного участка в частную собственность.



Однако, несмотря на законодательный запрет муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. Материалы по фактам прокурорской проверки направлены в органы следствия. В настоящее время Следственным управление СКР по Бурятии проводится процессуальная проверка.



Для устранения выявленных нарушений прокурор направил в суд иск, который рассмотрен и удовлетворен. Образование участка признано недействительным, предписано снять его с кадастрового учета, право собственности коммерческой организации оспорено.



Стороны не согласились с выводами суда, оспаривали судебный акт в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении жалоб, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Итогом рассмотрения дела стало справедливое возвращение особо ценных байкальских земель государству, отметили в надзорном органе.



Фото: baikalproc.ru

