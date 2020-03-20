Туристам Бурятии фактически закрыли въезд в Таиланд

Справку на английском языке об отсутствии коронавируса получить невозможно



С 22 марта Таиланд закрывает границы для туристов, не имеющих справки об отсутствии коронавируса. С этого дня, сообщает правительство Таиланда, на борт самолетов, отправляющихся в эту страну смогут пустить лишь со справкой на английском языке об отсутствии коронавируса (Covid-2019).



Справка должна быть выдана не позднее, чем за 72 часа до поездки. Она должна подтверждать, что турист прошел диагностику, а тесты показали отрицательный результат на Covid-2019. Также туристы должны предъявить страховой полис с минимальным покрытием на лечение — не менее 100 тыс долларов.



Как отмечают туроператоры Бурятии, «выполнить эти условия нереально, поскольку в Бурятии таких справок не выдают». В республиканском управлении Роспотребнадзора, структура которого и проводит тесты, подтвердили, что платные услуги по выдаче справок туристам ведомство не предоставляет.



«Мы работаем по утвержденным протоколам по коронавирусу и у нас имеются более первостепенные задачи, чем тестирование здоровых граждан, намеревающихся выехать за рубеж с туристическими целями» , - сообщила пресс-секретарь управления Анастасия Ковалева.



В ведомстве отметили, что сегодня в зарубежных странах продолжается эпидемия Covid-2019. В это неспокойное время жителям Бурятии рекомендуется не рисковать своим здоровьем и оставаться дома.



Формально у туристов Бурятии еще остается возможность успеть улететь на отдых до закрытия Таиланда. Так 21 марта в поисковиках имеются в продаже билеты на утренний рейс Иркутск-Бангкок. Однако никто не гарантирует получение страховки на 100 тыс долларов и вероятности того, что туристов не развернут в аэропорту Иркутска в связи с риском депортации пассажира. А с 23 марта компания S7 вообще сняла со своего расписания полеты по маршруту Иркутск-Бангкок. И в эту страну жителям Бурятии можно будет попасть лишь через Москву и Новосибирск. Авиакомпания в настоящее время оставила в расписании лишь обратные рейсы (Бангкок-Иркутск), которыми вывозит из Таиланда российских туристов.



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