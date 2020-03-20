В Бурятии обсудили поправки в Конституцию с научной точки зрения

Ученые и общественники обменялись мнениями по поводу изменения основного закона



Круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию, предложенным президентом страны, состоялся в Доме научной коллаборации Бурятского госуниверситета. Среди участников – ученые, юристы, общественники и так далее.



По их словам, некоторые поправки вызывают в обществе достаточно бурную реакцию. Однако, большинство пришли к выводу, что изменения все-таки необходимы.



- Совершенствование действующей Конституции России – это не спонтанный, а давно ожидаемый процесс. Обсуждаемые не только в России, но и во всем мире поправки в Конституцию, которые предложены президентом РФ, это логичное следствие развития отечественного конституционализма, - говорила уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Каждый из участников остановился на отдельных поправках. Например, Капитон Будаев, профессор БГУ, бывший председатель Конституционного Суда Бурятии в числе прочего высказался относительно запрета депутатам и высшим чиновника иметь счета за рубежом.



- Я думаю, что необходимо навести порядок. Многие члены правительства, депутаты имеют виллы за рубежом, счета в зарубежных банках. Иностранное гражданство имеют, вид на жительство. В этом отношении правильно поправка вносится в Конституцию. Я это целиком поддерживаю, - отметил он.



Вместе с тем он не согласился с предложением сократить численность судей Конституционного суда до 11 человек. По его словам, на этот суд ложится огромная работа, которая, с учетом новых поправок, еще и увеличится в объеме. Ведь вводится дополнительная норма контроля по законам, не вступившим в законную силу.



Дискуссию вызвало и увеличение числа членов Совета Федерации.



- У нас добавили сенаторов. 170 сенаторов, назначаемых от регионов. И плюс 30 сенаторов, назначаемых президентом России. Конечно, многовато, мне кажется. В Америке 100 сенаторов и 435 депутатов палаты представителей. Население – 320 миллионов. У нас в России – 146 миллионов население, 450 депутатов Госдумы и 200 сенаторов получится, - говорил Капитон Будаев.



Также вопросы возникли относительно процедуры всероссийского голосования. По словам Юлия Хамнуева, заведующего кафедрой конституционного, административного и муниципального права БГУ, в данном случае уместнее было бы провести референдум.



Впрочем, как отметил Александр Акчурин, доцент кафедры, секретарь Избиркома Бурятии, система всероссийского голосования имеет также некоторые плюсы.



- Здесь достаточно много инструментов, которых не было в ходе избирательного процесса, - говорил он. - Есть досрочное голосование в течение трех дней при наличии уважительных причин. Есть возможность в этот период проголосовать вне помещений – по уважительной причине. С учетом той ситуации, которая сегодня складывается, это очень актуально. Применяется система мобильный избиратель, когда любой гражданин РФ, независимо от того, где он находится, может подать заявление, в том числе через портал Госуслуг и включиться в любой избирательный участок, где он планирует проголосовать. То есть – максимум удобств для избирателя.



Также возникли вопросы относительно создания федеральных территорий, которые не будут относиться к каким-либо регионам и подчиняться напрямую федеральному центру. По этому поводу высказался Олег Хашиктуев, заведующий кафедры международного права БГУ:



- Сегодня однозначно сказать, что надо согласиться отдать Байкал под федеральную территорию, я не могу. Потому что нет специального закона. Сначала нужно правовой статус определить, - говорил он.



Относительно упоминания в Конституции бога эксперты пришли к выводу, что это не нарушает принципа светскости России, не ущемляет ни одну из основных религий, действующих в стране.



- Конституционный суд России поясняет, что включение в Конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Включение в текст этого положения призвано подчеркнуть необходимость учета именно той социально-культурной роли, что сыграла религиозная составляющая в становлении российского государства, - говорила Жанна Васильева, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права БГУ.



Подводить официальный итог обсуждения в виде резолюции или иного документа эксперты не стали. Ведь вопросов достаточно много, и они требуют еще более детального обсуждения.



Фото: «Номер один»



