В Бурятии откроют Центр опережающей профессиональной подготовки

Федеральный бюджет выделяет 52 млн рублей на реализацию проекта



Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан на базе Бурятского республиканского индустриального техникума в рамках реализации нацпроекта «Образование». Здесь будут реализовываться программы профессионального обучения согласно стандартам WorldSkills по наиболее востребованным и перспективным профессиям, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



На первых этапах начнется подготовка рабочих для отраслей «Машиностроение» и «Транспорт», в последующем число направлений увеличится. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 52 млн рублей.



«Центр будет оснащен современной компьютерной техникой, которая станет площадкой для цифровой платформы. Также финансирование будет направлено на создание коворкинг-зоны, покупку оборудования для форсайт-сессий, повышение квалификации уже работающих педагогов», - рассказал министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.



Он добавил, что программы профессионального обучения и переподготовки также будут доступны для безработных; граждан старше 50 лет; женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком; и школьников, получающих первую профессию. Для этого достаточно подать заявление в Республиканское агентстве занятости населения Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» или сам Центр опережающей профессиональной подготовки.



Центр опережающей профессиональной подготовки кадров – это организация, координирующая развитие и использование ресурсов республики в целях опережающей профессиональной подготовки. В том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на уровне, соответствующем мировым стандартам и практикам, в том числе WorldSkills.



Фото: egov-buryatia.ru

