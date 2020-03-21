В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры

В рамках национального проекта «Культура» на капремонты выделяется 63 млн рублей



В текущем году в Бурятии по всем программам отремонтируют, отреставрируют и построят 34 объекта культуры. Из них в рамках национального проекта «Культура» 14 домов культуры ждет капитальный ремонт на сумму 62,8млн рублей.



В Баргузинском районе отремонтируют сельский клуб в улусе Баянгол, в Закаменском районе - в селе Хуртага, в Кабанском - в селе Клюевка, в Кижингинском - в селе Кижинга, в Курумканском - в селах Арзгун и Сахули, в Северо-Байкальском – в селе Байкальское, в Селенгинском - в селах Ташир и Гусиное озеро, в Мухоршибирском - в селах Куготы и Гашей, в Тункинском - в улусе Хурай-Хобок, в Хоринском - в селах Тэгда и Удинск.



Отметим, что в прошлом году в рамках национального проекта «Культура» после капитального ремонта открылись четыре дома культуры в селах трех районов: Шарагол Кяхтинского района, Шара-Азарга Закаменского района, Комсомольское и РКДЦ в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.



Нацпроект «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года, разработан в рамках реализации указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Фото: minkultrb.ru

