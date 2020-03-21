21.03.2020
В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги

В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги

В связи с этим жители республики  в ближайшее время могут наблюдать задымления

Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На сегодняшний день выжигания идут в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском районах Бурятии.

Профилактические выжигания проводятся ежегодно для  предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.

В связи с проводимыми отжигами жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления. Они не связаны с лесными пожарами, которые в республике пока не регистрируются, отметили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ
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