В лесах Бурятии проводятся профилактические отжиги

В связи с этим жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления



Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



На сегодняшний день выжигания идут в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском районах Бурятии.



Профилактические выжигания проводятся ежегодно для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.



В связи с проводимыми отжигами жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления. Они не связаны с лесными пожарами, которые в республике пока не регистрируются, отметили в РАЛХ.



Фото: РАЛХ

