Сводка с «коронафронта»: Бурятия держится

Случаев covid-19 в республике не зафиксировано



В Бурятии сегодня на 08:00 больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщили в министерстве здравоохранения республики.



За весь период зарегистрировано 36 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Из них пять граждан КНР и 31 россиянин. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. Выписан 21 человек в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов.



Всего в стационарах республики сейчас остаются 15 человек с респираторными симптомами. Все они прибыли из неблагополучных стран.



Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 608 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 227 человек. Из них 12 человек (9 – граждан КНР, 2 – Японии, 1 – Бурятия) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными ведется медицинское наблюдение на дому, выдано 14 листков нетрудоспособности.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Проведены исследования анализов более 760 человек (1517 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Улан-Удэ усилена участковая служба поликлиник. На помощь врачам пришли свыше 50 врачей-ординаторов из БГУ и 200 волонтеров-студентов медицинских колледжей. Все молодые врачи допущены для работы в участковой службе первичного звена здравоохранения.



На «горячую линию» минздрава Бурятии для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 98 звонков, из них за последние сутки - 40.



Общее число заболевших коронавирусом в 161 стране мира составляет 271 629 человек, из которых 81 385 - в КНР. В России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. Пролечены и выписаны из медицинских организаций 12 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом.



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