Опасаются заболеть коронавирусом 70% россиян

Власти принимают достаточные меры для предотвращения угрозы, считает каждый второй россиянин







Информированность россиян о пандемии коронавируса растет. Угрозу лично себе большинство пока оценивают как низкую. Россияне спокойны и оценивают усилия властей как скорее эффективные, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.







Абсолютное большинство россиян хорошо информированы о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале года в Китае (82%), эта доля выросла на 14 п.п. с 8 февраля. В целом почти все наши соотечественники слышали о вирусе в той или иной степени (99%).



Более половины россиян (61%) в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, хотя треть настроены более скептично (32%). Доля тех, кто считает вероятность заражения высокой, практически не изменилась и составила 10% vs 8% в начале февраля.



Власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в России, считает каждый второй россиянин (56%). Такое мнение чаще распространено среди старшего поколения 45-59 лет (56%) и 60+ лет (63%).



Доля тех, кто уверен, что коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа, увеличилась только на 1 п.п. и составила 60%. Как и в начале февраля, четверть опрошенных считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).



Опасаются заболеть сами или заболевания близких 70% россиян, эта доля увеличилась на 18 п.п. с начала февраля. Как и в прошлом месяце, более половины россиян считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (64%).



Несмотря на то, что 65% россиян прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом в России в ближайшие недели (чаще о таком ходе событий говорят молодые люди 18-24 лет — 76%), в возможности возникновения эпидемии уверены в той или иной степени только 30% наших соотечественников. Более половины россиян придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса маловероятна в нашей стране — 54%. 5% опрошенных считают, что она уже началась.



Фото: pixabay.com Информированность россиян о пандемии коронавируса растет. Угрозу лично себе большинство пока оценивают как низкую. Россияне спокойны и оценивают усилия властей как скорее эффективные, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил представил данные мониторингового опроса россиян о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, ее опасности и способах борьбы с ней.Абсолютное большинство россиян хорошо информированы о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале года в Китае (82%), эта доля выросла на 14 п.п. с 8 февраля. В целом почти все наши соотечественники слышали о вирусе в той или иной степени (99%).Более половины россиян (61%) в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, хотя треть настроены более скептично (32%). Доля тех, кто считает вероятность заражения высокой, практически не изменилась и составила 10% vs 8% в начале февраля.Власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в России, считает каждый второй россиянин (56%). Такое мнение чаще распространено среди старшего поколения 45-59 лет (56%) и 60+ лет (63%).Доля тех, кто уверен, что коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа, увеличилась только на 1 п.п. и составила 60%. Как и в начале февраля, четверть опрошенных считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).Опасаются заболеть сами или заболевания близких 70% россиян, эта доля увеличилась на 18 п.п. с начала февраля. Как и в прошлом месяце, более половины россиян считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (64%).Несмотря на то, что 65% россиян прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом в России в ближайшие недели (чаще о таком ходе событий говорят молодые люди 18-24 лет — 76%), в возможности возникновения эпидемии уверены в той или иной степени только 30% наших соотечественников. Более половины россиян придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса маловероятна в нашей стране — 54%. 5% опрошенных считают, что она уже началась.Фото: pixabay.com