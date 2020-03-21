В Улан-Удэ водитель иномарки совершил двойное столкновение
ДТП собрало большую пробку в движении от центра города в сторону Левого берега
В Улан-Удэ сегодня в районе Селенгинского моста 28-летний водитель «Ниссан Кашкай», не имеющий права управления транспортным средством, совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении «Тойотой Филдер» и маршрутным автобусом.
Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции, сообщили в МВД по Бурятии.
ДТП вызвало большую пробку в направлении от улицы им. Борсоева в строну Левого берега.
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