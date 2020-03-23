23.03.2020
В Улан-Удэ начался отлов бродячих собак

В Улан-Удэ начался отлов бродячих собак

Заявки от горожан будут принимать круглосуточно

23 марта Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ и ООО «МИК» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по отлову собак. С сегодняшнего дня компания приступит к его исполнению, сообщили в комитете.

До конца 2020 года «МИК» должен обеспечить отлов, содержание, лечение и вакцинацию 2395 собак, а также другие мероприятия, предусмотренные законом «Об ответственном обращении с животными». Сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.

Для оформления заявки на отлов безнадзорного животного необходимо указать: ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных, а также их примерное количество и приметы.

Телефон службы по отлову собак ООО «МИК» будет работать круглосуточно. Оставить заявку можно по номеру: 63-39-63, либо: 8-902-563-39-63. Также жители могут направить обращение на электронную почту: svarb74@mail.ru.

Фото: «Номер один»

бродячие собаки
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