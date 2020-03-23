В Улан-Удэ стартовал месячник чистоты

Комбинату по благоустройству э поручено обеспечить своевременный вывоз мусора



В Улан-Удэ с 23 марта по распоряжению мэра Игоря Шутенкова стартовал весенний месячник чистоты. Он закончится общегородским субботником 25 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В этот день будет обеспечен бесплатный прием мусора от населения, организаций и предприятий всех форм собственности. В том числе, листвы и порубочных остатков, собранных с территорий общего пользования.



Во время месячника администрациями Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов усилен контроль за организациями всех форм собственности по уборке территорий. Управляющим компаниям, ТСЖ и председателям ТОСов необходимо провести разъяснительную работу среди жильцов о предстоящем месячнике и общегородском субботнике, о необходимости выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий, прилегающих к домам и приведении в порядок ограждений, заборов, палисадников.



Также за время месячника чистоты управляющие компании и ТСЖ должны очистить подвалы и чердаки зданий, закрыть чердаки и подвалы, очистить и продезинфицировать мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, необходимо привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, сделать санитарную, омолаживающую обрезку деревьев на обслуживаемой территории.



Комбинату по благоустройству Улан-Удэ поручено обеспечить своевременный вывоз мусора в период проведения месячника.



Фоо: ulan-ude-info.ru

